Se non lo avete ancora visto, guardate questo documentario di Daniel Häni e Enno Schmidt sul reddito di base incondizionato.

In questo documentario, un gruppo di autorevoli economisti sostiene una visione del tutto nuova che riguarda il reddito: il reddito come diritto civile e non soltanto come conseguenza del lavoro che si fa. Gli autori trattano l’argomento dal punto di vista della sua sostenibilità economica, ma anche da un punto di vista culturale, psicologico e filosofico.

Il film sottotitolato in italiano. Buona visione.