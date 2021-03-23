Каждую минуту пять человек умирает от COVID, потому что они не вакцинированы. Частная собственность на патенты вакцин ограничивает тем самым ее мировое распределение.

Альберт Сейбин, создатель одной из наиболее успешной и эффективной вакцины, написал 50 лет назад:

«Много людей настаивали, чтобы я запатентовал мою полиовакцину, но я не хотел этого. Это мой подарок всем детям в мире (…) Вирусолог обязан использовать свои знания на благо человечества»

Со своей полиовакциной, Альберт Сейбин не заработал денег. Он вошёл в Историю!

Господин Гурриа, Вы тоже можете войти в Историю. 37 стран Организации Экономического Развития и Сотрудничества, которую Вы возглавляете, являются одними из самых богатых стран на планете. На их долю приходится 63% мирового ВВП.

Господин Гурриа, пожалуйста, действуйте сейчас, попросите у руководителей 37 стран участников ОЭСР создать Гуманитарный налог, который будет передан Всемирному Банку для приобретения патентов анти-covid вакцин. Все препятствия, которые могут помешать самой широкой компании вакцинации, должны быть устранены.

Как организации богатых стран, позвольте ОЭСР приобрести патенты на вакцины против Covid по рыночной цене, чтобы передать их в дар беднейшим странам.

Частные компании существуют для продвижения собственного блага, а не общего блага. Правильно или неправильно это капитализм.

Вместо этого, правительства и институты, такие как ОЭСР существуют для продвижения общего блага. Правильно или неправильно это демократия.

Справедливые налоги финансируют общее благо. Справедливые пропорциональные налоги уплачиваются гражданами и предприятиями в зависимости от их платёжеспособности, особенно в худшие времена, например, во времена пандемий и войн.

Столкнувшись с, казалось бы, неудержимой трагедией пандемии, самая экономичная, а также самая гуманная реакция заключается в том, чтобы большее богатство могло вкладывать больше для стабилизации мировой экономики в своих собственных интересах.

Покупка огнетушителя намного дешевле покупки пожарной машины. Гасителем глобальной пандемии сегодня являются вакцины. Если сегодня не действовать с огнетушителем, завтра понадобится пожарная команда.

Если беднейшие страны станут резервуарами вируса, здоровье людей и мировая экономика снова будут подорваны

На мой взгляд, сейчас нет ничего более эффективного для улучшения Сотрудничества и Развития и самого значение слова ОЭСР, чем эта глобальная вирусная инициатива.

Кто войдёт в историю в этой пандемии?

Если не Вы, господин Гурриа, то кто?

Если не сейчас, то когда?

Беппе Грилло, 23 Марта 2021

Основатель Движения пяти звёзд, лидирующая партия в итальянском коалиционном правительстве премьер- министра Марио Драги и в парламенте.

PS.Г-н Гуррия, позвольте мне, пожалуйста, предложить взглянуть на мой набросок в честь Альберта Сабина и о вакцинах как общем благе:

“Когда-то ученые были похожи на Альберта Сабина. Сабин изобрел лучшую вакцину против полиомиелита. Они сказали ему: “Может, запатентовать ее? Он может стать миллиардером. Он сказал: “Сколько времени нужно, чтобы запатентовать ее?” “Пятнадцать дней”. “Некоторые дети могут умереть, ради Бога, давайте пожертвуем это человечеству.” Он умер в прошлом марте (1993), мы даже не заметили. Так мы лечим гигантскую медицину и историю.”

25 ноября 1993 года, итальянский общественный телеканал RAI Uno, в 21 час, с 13 миллионами зрителей.

25 ноября 1993 года, итальянский общественный телеканал RAI Uno, в 21 час, с 13 миллионами зрителей.