Continua la sperimentazione dei nuovi attraversamenti con strisce pedonali a led, un sistema già utilizzato con ottimi risultati in via Tuscolana, di fronte alla stazione della metro A di Anagnina. Entro l’estate inizieranno i lavori in corrispondenza di altri quattro attraversamenti non semaforizzati, nell’ambito della sperimentazione autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le strisce pedonali a led saranno posizionate in via Isacco Newton all’altezza del civico 84, nel quadrante sud-ovest della città, in via di Pietralata angolo via Pan, nella zona nord-est, in via Casilina altezza fermata Borghesiana, nella periferia est e in via del Fosso di Bravetta all’intersezione con via degli Amodei (Roma ovest).

Il sistema consente di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali soprattutto nelle ore notturne: grazie ai sensori di rilevamento, i marker a led posizionati sulle strisce si accendono al passaggio dei pedoni, segnalandone la presenza agli automobilisti. Un sistema molto simile è attivo anche in via dell’Amba Aradam, all’incrocio con Porta Metronia, dove il sistema a led è associato a un semaforo e si accende allo scattare del verde per i pedoni.