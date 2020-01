In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su google quello che stanno per dire, Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il terrapiattista che è in noi! La cultura, l’informazione, la scienza ci hanno tradito, così come la politica. Tutto è piatto, prevedibile, e allo stesso tempo, incerto, perché qualsiasi forma di potere é detentrice di verità. Solo attraverso il dubbio possiamo davvero essere liberi. Come sarebbe stato il mondo se Beppe Grillo non fosse esistito?

Ecco il calendario delle date, aggiornato all’8 Gennaio 2020:

FEBBRAIO 2020

13 febbraio FORLI’ ore 21:00 Teatro Diego Fabbri

Info e biglietti: https://bit.ly/2qXUeq0

15 febbraio BERGAMO ore 21:00 Teatro Creberg

Info e biglietti: https://bit.ly/31uS65r

20 febbraio ALESSANDRIA ore 21:00 Teatro Alessandrino

Info e biglietti: https://bit.ly/37nceL3



28 febbraio PALERMO ore 21:00 Teatro Golden

Info e biglietti: https://bit.ly/31xYatV

29 febbraio CATANIA ore 21:00 Teatro Metropolitan

Info e biglietti: https://bit.ly/33NT6Dh

MARZO 2020

14 marzo VARESE ore 21:00 Teatro Open Job Metis

Info e biglietti: https://bit.ly/31vcX8U

17 marzo CONEGLIANO (TV) ore 21:00 Teatro Accademia

Info e biglietti: https://bit.ly/2KpBA0P

18 marzo UDINE ore 21:00 Teatro Giovanni Da Udine

Info e biglietti: https://bit.ly/2N2xGLS

20 marzo PADOVA ore 21:30 Teatro Geox

Info e biglietti: https://bit.ly/31ttB8M

21 marzo MANTOVA ore 21:30 Teatro G. P.

Info e biglietti: https://bit.ly/33YTPlp

25 marzo PESCARA ore 21:00 Teatro Massimo

Info e biglietti: https://bit.ly/32zi3SR

27 marzo APRILIA ore 21:00 Teatro Europa

Info e biglietti: https://bit.ly/33QBeYx

APRILE 2020

6 aprile MILANO ore 21:00 Teatro Nazionale

Info e biglietti: https://bit.ly/2NDxXXo

9 aprile ROMA ore 21:00 Teatro Olimpico

Info e biglietti:https://bit.ly/2RhL42m

17 aprile CASALMAGGIORE (CR) ore 21:00 Teatro Zenith

Info e biglietti: https://bit.ly/2WiKOAZ

18 aprile TRENTO ore 21:00 Auditorium Santa Chiara

Info e biglietti: https://bit.ly/2N372T6

MAGGIO 2020

8 maggio BRESCIA ore 21:30 Gran Teatro Morato

Info e biglietti: https://bit.ly/2J70kKU

10 maggio ZURIGO ore 21:00 Teatro Volkshaus

Info e biglietti: https://bit.ly/2NQSkQQ

15 maggio CHIASSO ore 21:00 Teatro di Chiasso

Info e biglietti: https://bit.ly/2CV1HZk

http://www.marangonispettacolo.it/