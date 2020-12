Il reddito di base universale dona libertà e sicurezza per tutti, lo ripetiamo ormai da tempo. La pandemia che stiamo vivendo ha scatenato il dibattito ovunque, per questo sono partite moltissime sperimentazioni in giro per il mondo.

Ora, un gruppo di sostenitori del reddito di base, UBI4ALL, ha deciso di scoprire cosa succede quando le persone ricevono dei soldi incondizionatamente per un anno, ma questa volta l’esperimento è diverso, si tratta di una vera e propria lotteria.

Ci si iscrive gratuitamente online e si partecipa ad una lotteria che assegnerà la cifra di 9600 euro all’anno, 800 euro al mese, più o meno la soglia di povertà media nell’UE.

E’ semplicissimo, bisogna innanzitutto essere cittadini dell’Unione Europea, di età minima 16 anni, e poi basta registrarsi sul sito dell’iniziativa, compilando un form con la propria email e alcuni dati personali.

Una volta che la cifra di 9600 euro viene raccolta tramite un crowdfunding, l’utente otterrà un numero e la data dell’estrazione. E così via, avverrà una nuova estrazione ogni volta che saranno raccolti i 9600 euro attraverso il crowdfunding. Oltre a registrarsi per la lotteria, si può anche sostenere la campagna di crowdfunding, fondamentale per avviare il progetto.

L’idea della lotteria UBI4ALL è nata durante il lancio dell’Iniziativa dei cittadini europei per il reddito di base universale in tutta l’UE, che mira a raccogliere un milione di firme in un anno per costringere l’Europa ad agire. Finora l’iniziativa ha raccolto più di 76.693 firme da quando è stata lanciata a settembre. Alcuni dei paesi più popolosi, come la Spagna e la Germania, sono già riusciti a raccogliere circa il 30% delle firme necessarie sulla base dei limiti stabiliti dall’UE. Mentre la Slovenia è già riuscita a raggiungere il 100% delle firme richieste, superandolo addirittura! La Grecia è al 38% nella percentuale di firme necessarie. L’italia è bassa, al 13,59%. Cosa stiamo aspettando? Mi raccomando firmate e condividete l’iniziativa!

A questo link: l’iniziativa della lotteria UBI4ALL

A questo link: la raccolta firme dei Cittadini Europei per un Reddito di Base Universale