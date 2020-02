Il magnate della moda giapponese Yusaku Maezawa, uno degli uomini più ricchi del Giappone, sta donando il totale di 9 milioni di dollari a 1000 dei suoi seguaci su Twitter, scelti a caso. Anche lo scorso anno ha donato 100 milioni di yen giapponesi ($ 923.000) tra 100 persone.

Il fondatore di Zozotown, il più grande sito Web di vendita al dettaglio di moda del Giappone, ha twittato il 1 ° gennaio che avrebbe donato 1 miliardo di yen giapponesi (9,1 milioni di dollari) a 1.000 persone, equivalenti a $ 9.118 dollari a persona.

Come lui stesso ha annunciato il suo è un modo per vedere se il denaro incondizionato aumenterà la felicità di coloro che lo ricevono. “È un serio esperimento sociale”, ha dichiarato Maezawa su YouTube, aggiungendo che spera di attirare l’interesse di accademici ed economisti.

Il magnate ha anche affermato che l’impatto dell’esperimento sui vincitori sarà monitorato con sondaggi regolari su come stanno usando i soldi.

Maezawa, che sarà il primo passeggero a volare intorno alla luna con SpaceX di Elon Musk, è noto per le sue pazze spese per l’arte e le auto sportive ma ha anche un interesse costante su come trovare soluzioni per un mondo senza soldi.

La sua idea è ampiamente sostenuta dal candidato presidenziale democratico americano Andrew Yang, che per prevenire la disoccupazione diffusa vuole proporre stipendi mensili di $ 1.000 per tutti i cittadini di età compresa tra 18 e 64 anni, senza vincoli.