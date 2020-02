Stefano Gheller è affetto da una grave forma di distrofia muscolare, (distrofia muscolare facio scapolo omerale dalla nascita) che lo vede dall’età di 15 anni su una sedia a rotelle. Attualmente usa un ventilatore per respirare, 24 ore su 24. La sua vita è stata segnata da sofferenza, purtroppo anche sua madre e sua sorella hanno la sua stessa patologia. (A questo link la storia di Stefano)

Qualche mese fa Stefano ha annunciato di voler mettere fine volontariamente alle sue sofferenze. Grazie all’affetto di tantissime persone ha cambiato idea ed è pronto per realizzare il suo sogno più grande: un viaggio a New York. Per farlo però ha bisogno di aiuto e per questo ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofoundme.

Ecco il messaggio di Stefano:

Questa Raccolta Fondi nasce per un sogno, un Viaggio a New York il mio primo vero viaggio, sognato e desiderato per una vita intera.

Mi raccomando seguitemi su Facebook, per tenervi aggiornati su la programmazione del viaggio e sapere dove verranno spesi e rendicontate tutte le spese. Vi informo già che se la spesa sarà meno, utilizzerò la somma in più, per comprare un auto per i miei spostamenti con una pedana per poter accedere con la mia carrozzina elettrica, già alcune persone si stanno interessando per questa ulteriore spesa considerevole.

Potete fare una donazione in 3 modi :

cliccando qui su GoFundMe,

https://www.paypal.me/stefanonet con PayPal:

oppure con bonifico intestato a STEFANO GHELLER: IT55H0200860900000105603706 Unicredit Banca

P.S. Potete anche solo condividere questa raccolta perché è la cosa più importante