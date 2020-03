Di Kristine Mattis – Avete mai notato che l’economia domina le nostre notizie? Tutto il giorno sentiamo rapporti su Spread btp Bund, Nasdaq…etc.. Le notizie televisive e radiofoniche includono rapporti di mercato, rapporti finanziari e rapporti monetari. I segmenti dei principali programmi di notizie sono dedicati all’economia e alla finanza. Abbiamo persino programmi e reti dedicate esclusivamente alla discussione di questioni di denaro. In effetti, l’economia permea il discorso su quasi ogni argomento. Le storie possono riguardare la politica, le questioni sociali, l’intrattenimento, l’arte, la salute e la scienza, ma alla fine la maggior parte riguarda fondamentalmente il denaro.

Ora, immaginate se tutto il tempo e l’attenzione fossero prestati a questioni relative all’ambiente, ad esempio l’ecologia. Immaginate programmi di notizie e canali di notizie incentrati sul cambiamento climatico, sull’uso delle risorse, sulla contaminazione tossica, sull’inquinamento. Forse potremmo avere molte più informazioni su cosa esattamente il nostro modo di vivere compie ai danni della nostra salute e dell’ecosistema globale. Forse potremmo essere più preoccupati dalle cose apparentemente innocue che facciamo ogni giorno ma che influiscono negativamente su noi stessi e sul nostro pianeta. Forse saremmo in grado di dire che abbiamo davvero una quarta proprietà di cui beneficiare: persone e pianeta, piuttosto che entità aziendali presenti a Wall Street.

Coloro che discutono di questioni di denaro nella stampa mainstream tendono ad essere terribilmente estranei rispetto alla realtà in cui si vive. Gli economisti esaltano le virtù della spesa in nome della crescita economica non includendo mai le preoccupazioni ambientali nelle loro analisi economiche. C’è un divario enorme tra la realtà ambientale e la costante fissazione sull’economia. Come regola generale, produzione e consumo sono visti come benefici, quando entrambi sono totalmente insostenibili dal punto di vista ambientale.

Se fosse effettivamente possibile avere una crescita economica continua proteggendo l’ambiente, perché le industrie non si sono impegnate in modi totalmente sostenibili per fare questo tipo di affari anni fa? Se i modelli di business che utilizzano pratiche sostenibili portano alla maggior crescita ed efficienza, perché le imprese non li hanno già adottati universalmente? Penso che la risposta sia perché le corporation e gli investment banker sanno che la crescita economica richiede uno sfruttamento ecologico, proprio come gli investitori riconoscono, come la continua crescita nel settore medico implica NON curare o prevenire la malattia, ma mantenere la malattia cronica.

Possiamo continuare a illuderci che la crescita economica e l’innovazione tecnologica salveranno il nostro ecosistema planetario dall’annientamento totale, ma questa presunzione non si basa su solide conoscenze della storia o della scienza. La crescita economica non ha nemmeno creato la prosperità economica più equa che avrebbe dovuto. Proprio perché siamo stati programmati a pensare che l’economia sia il sistema più importante sulla terra, questa nozione errata non fermerà le condizioni in rapido deterioramento cui stiamo portando il nostro pianeta.

L’economia è un’invenzione fatta dall’uomo, una “scienza” con “leggi” che possono essere modificate o scartate a nostro piacimento. Può operare in base a determinati principi che sono stati implementati, ereditati e mantenuti, ma alla fine queste costruzioni sono arbitrarie e modificabili. La biologia, la chimica e la fisica sono scienze le cui leggi naturali sono immutabili. Potremmo non comprendere appieno tutte le leggi delle scienze naturali e fisiche, ma esse esisteranno comunque, non importa quanto cerchiamo di manipolarle. Fino a quando non daremo la priorità a queste leggi naturali – più fondamentalmente, all’ecologia, all’economia – e finché non impareremo a pensare e ad integrare i nostri limiti ecologici, i nostri bisogni ecologici e le nostre realtà ecologiche in tutti gli aspetti della nostra vita, non ci avvicineremo mai nemmeno ad un futuro sostenibile.

(Articolo tratto da Commondreams.Org)